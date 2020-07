Stiri pe aceeasi tema

- Primaria București a fost amenda de Garda de Mediu cu 100.000 lei pentru lipsa Registrului Spațiilor Verzi. In urma unui control facut de Comisariatul Municipiului București al Garzii Naționale de Mediu la...

- O ursoaica de șase ani, care s-a prins intr-un gard din șufa metalica, a fost salvata, astazi, la Agaș. Conform unui comunicat al Comisariatului Județean Bacau al Garzii Naționale de Mediu, astazi, IPJ Bacau a sesizat o captura accidentala a unui exemplar din specia Ursus Arctos in comuna Agaș, satul…

- Margherita de la Clejani este pasibila de un nou dosar penal dupa ce in urma cu doua saptamani a provocat un accident in Capitala in timp ce se afla sub influența drogurilor. Margerita de la Clejani are de cateva luni o maimuța in custodie, insa aceasta se poarta foarte rau cu animaluțul. Tuddy Ionescu,…

- Comisarii Garzii de Mediu au constatat ca malurile raului Timiș sunt napadite de gunoaie pe raza municipiului Lugoj și a comunei Coșteiu. In urma unui control efectuat zilele trecute, comisarii Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, impreuna cu membrii comisiei mixte…

- In luna aprilie a acestui an, Comisariatul Judetean Satu Mare al Garzii Nationale de Mediu a efectuat un numar total de 45 de acțiuni de inspectie și control. In cadrul inspectiilor neplanificate, au fost inregistrate: – 6 controale efectuate in urma sesizarilor, – 6 controale de verificare a realizarii…

- Conducerea Comisariatului Judetean Buzau al Garzii Nationale de Mediu a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau cu privire la incendiul declansat pe 24 aprilie, pe raza comunei Breaza. Incendiul a fost provocat, de aceea comisarii de mediu cer procurorilor sa ancheteze cazul.

- Incepand de saptamana viitoare, echipele Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzau și ale altor instituții vor demara o ampla acțiune comuna de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa, șanțurile și rigolele de pe raza unitaților administrativ-teritoriale buzoiene,…

- Complexul Energetic Oltenia a fost sanctionat de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu cu 50.000 lei pentru poluare atmosferica cu pulberi, inregistrata in zilele de duminica si luni. Operatorul economic nu a respectat prevederile referitoare la protectia atmosferei potrivit news.ro.”In…