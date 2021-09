Primăria Bistrița sparge peste 22.000 de lei pentru 5 dispensere cu pungi pentru excrementele patrupedelor, denumite pompos „toalete” Noua administrație locala, condusa de liberalul Ioan Turc, nu pare sa fie nici pe departe mai cumpatata decat vechea, condusa de Ovidiu Crețu. Dovada stau achizițiile cel puțin aberante din ultima perioada. Astfel, municipalitatea se pregatește sa cumpere cinci dispensere cu pungi pentru cei care au patrupede. Acestea sunt denumite pompos „toalete pentru caini”. Primaria Bistrița se pregatește sa cumpere, prin atribuire directa, 5 toalete pentru caini. Pentru aceasta investiție a alocat suma de 22.600 de lei. Ce este sau cum arata o toaleta pentru caini v-ați intreba. Ei bine, este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

