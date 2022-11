Stiri pe aceeasi tema

- A inceput montarea iluminatului festiv in Piața Mare din Sibiu, iar prima instalata, marți, a fost cupola de lumini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca PMB cauta parteneri pentru suplimentarea iluminatului ornamental si festiv, exclusiv cu decoratiuni LED, pentru perioada sarbatorilor de iarna, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Capitala ucraineana recomanda luni reintroducerea purtarii obligatorii a mastilor de protectie in locuri publice - impotriva unui nou val covid-19 -, in contextul in care sistemul ucrainean de sanatate se afla sub presiune din cauza invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, cere primarilor din Capitala masuri pentru imbunatațirea calitații aerului. Primaria Capitalei și cele de sector au fost amendate pentru nerespectarea masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii au facut, joi, 14 perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de inselaciune si fals in care un barbat este suspectat ca a indus in eroare companii de asigurari prin inscenarea unor accidente rutiere. Mai multe persoane au fost duse la audieri, conform…

- Ministrul Familiei, prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, a declarat miercuri ca nu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, dorința sa fiind aceea sa fie sanatoasa și susținuta de PSD pentru a reveni la Primaria Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, intr-o conferința de presa la Focșani ca el și conducerea partidului o susțin pe prim-vicepreședintele Gabriela Firea sa candideze la Primaria Capitalei in 2024, iar daca aceasta vrea sa candideze la prezidențiale, atunci partidul va trebui sa gasesca…

- Primaria Capitalei a anuntat ca mai multe evenimente vor avea loc, in acest week-end in Bucuresti, iar pentru organizarea acestora, Comisia Tehnica de Circulatie a avizat o serie de restrictii. Printre evenimentele organizate se numara competitia sportiva „L’Etape Bucharest by Tour de France”, evenimentul…