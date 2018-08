Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul mediatizat prin comunicatele 866 din 31 august 2017, 868 din 01 septembrie 2017, 1034 din 6 noiembrie 2017 și 1040 din 07 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția pentru combaterea corupției au dispus trimiterea in judecata a 90 inculpati (intre care…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat miercuri, referindu-se la o posibila adoptare de catre Camera Deputatilor a modificarilor aduse Codului penal privind abuzul in serviciu, ca "este o zi importanta in care trebuie sa ne gandim bine ce facem pentru a nu regreta mai tarziu". "Este o zi importanta,…

- Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care se acorda imunitate și beneficii sporite judecatorilor Curții Constituționale, modificat tocmai in urma unei decizii Curtii Constituționale care declarase proiectul parțial neconstituțional. Potrivit noii variante, judecatorii CCR nu vor putea fi reținuți,…

- Procurorul general al statului New York a dat in judecata organizatia de caritate a lui Donald Trump si pe directorii sai – presedintele, fiii sai Eric si Donald Jr si fiica sa Ivanaka, sustinand ca au incalcat legile statului New York dar si pe cele federale, scrie CNN. Procurorul general Barbara Underwood…

- Procurorii DIICOT Targu Jiu au finalizat cercetarile in dosarul care il vizeaza pe tanarul din Bilteni arestat la inceputul anului impreuna cu un cetatean albanez pentru implicarea in trafic de droguri....

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:ANDREICA IOAN, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor si respectiv in Ministerul…

- Patru tineri din Simleu Silvaniei, cu varste cuprinse intre 19 si 28 de ani, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT Salaj, sub acuzatia de trafic de substante psihoactive. Inculpatii au ajuns in vizorul anchetatorilor dupa ce in 23 aprilie, mezinul grupului – un adolescent de 19 ani…