Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar plin cu elevi a fost implicat, sambata, intr-un accident rutier pe DN 67, in judetul Valcea. S-a ciocnit cu un autoturism, soferul acestuia fiind declarat decedat. Trei copii si soferul autocarului au fost transportati la spital. Echipajele operative sosite la fata locului au constatat ca…

- Accident mortal, sambata dimineața. Un autocar care transporta 51 de elevi si cinci adulti s-a ciocnit cu un autourism. Soferul masinii, un tanar de 22 de ani, a murit. Potrivit pompierilor valceni, echipajele sosite la locul accidentului au constatat ca au fost implicate un autoturism cu o persoana…

- Un autocar plin cu elevi a fost implicat intr-un accident rutier grav pe DN 67, sambata, in zona localitații Tomșani, județul Valcea. Vehiculul s-a ciocnit cu un autoturism al carui șofer este in stare critica și a necesitat resuscitare. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Un autocar plin cu copii a fost implicat intr-un accident terifiant in județul Valcea, soldat cu decesul șoferului. Incidentul dramatic a avut loc in aceasta dimineața, determinand autoritațile sa activeze Planul Roșu de Intervenție pentru a gestiona situația de urgența.

- Un autocar plin cu elevi a fost implicat intr-un accident rutier grav pe DN 67, sambata, in zona localitații Tomșani, județul Valcea. Vehiculul s-a ciocnit... The post Autocar plin cu elevi care plecau in excursie, implicat intr-un grav accident. A fost activat Planul roșu appeared first on Special…

- Sambata, un accident rutier grav a avut loc pe DN 67, in judetul Valcea, intre un autocar plin cu elevi și un autoturism. Incidentul s-a produs cand autocarul, care transporta elevi, s-a ciocnit violent cu un autoturism. Șoferul masinii a murit. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Un autocar plin cu elevi a fost implicat, sambata, intr-un accident rutier pe DN 67, in judetul Valcea. S-a ciocnit cu un autoturism, soferul acestuia fiind declarat decedat. Trei copii si soferul autocarului au fost transportati la spital.

- „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67, in zona localitatii Tomsani, judetul Valcea, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocar care transporta elevi si cadre didactice”, anunta Centrul Infotrafic.