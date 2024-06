Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul pompierilor din Romania de imediat dupa Revoluție a incetat din viața. Departamentul pentru Situatii de Urgenta și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța trecerea in neființa a General-Locotenentului (rtg) dr. ing Ionel Craciun, comandant al pompierilor din Romania in perioada…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta trecerea in nefiinta a General Locotenentului rtg dr. ing Ionel Craciun, comandant al pompierilor din Romania in perioada 1990 2001."General locotenent Craciun a dedicat o viata intreaga protejarii si salvarii vietilor, inspirand prin devotamentul…

- Un numar de 12 victime au fost transportate la spital in urma exploziei care s-a produs la un magazin de materiale de constructii din Botosani, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Conform sursei citate, una dintre victime este in stare grava, fiind intubata. Din primele informatii,…

- Un incendiu puternic s-a produs in noaptea de Inviere intr-un apartament situat la etajul al 12-lea al unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei. O persoana a fost gasita carbonizata in balconul locuinței afectate, a transmis IGSU, citat de agenția Mediafax.Primii pompieri care au ajuns la locul intervenției…

- Deficit de personal din instituțiile de aparare din țara noastra, potrivit unor date prezentate de tvrinfo. Exista multe probleme in Ministerul de Interne, iar judecatoriile și parchetele au lipsa o mulțime de angajați. Anul 2024 va fi unul dificil pentru aceste instituții pentru ca angajații actuali,…

- A fost inființat Registrul Național Unic al Pacienților Arși. Anual, in Romania, peste 10.000 de copii sufera arsuri care necesita asistența medicala de urgența, potrivit estimarilor medicilor de la Clinica de Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva și Arsuri din cadrul Spitalului Clinic de…

- Eveniment Campania “Detector pentru Viața” a fost lansata in Teleorman / In 15 localitați vor fi montate detectoare de fum și monoxid de carbon. ISU a identificat locuințele aprilie 16, 2024 12:37 Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit…

- Autoritațile din Romania n-au platit inca in 2024 ajutoarele financiare pentru persoanele din Ucraina refugiate in țara noastra dupa invadarea țarii de catre Rusia, au declarat pentru Libertatea surse din domeniu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a confirmat situația intr-un raspuns…