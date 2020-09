Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bistrita-Nasaud (DGASPC) a declanșat, miercuri, o ancheta, dupa ce televiziunea locala a publicat imagini in care primarul orasului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, iși umilește fiica in varsta de 10 ani, ținand-o in genunchi, dezbracata, cu fața la perete și brațele intinse, cerandu-i sa-și ceara iertare aparent pentru ca […] The post Primar liberal vedeta, anchetat de DASPC dupa și-a umilit fiica de 10 ani (Imagini cu impact emotional) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .