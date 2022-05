Stiri pe aceeasi tema

- Rascoala in toata regula in localitatea Suciu de Sus din Maramureș, unde crescatorii de bivoli sunt nemulțumiți, deoarece pașunea comunala a fost scoasa la licitație. Satenii il acuza pe primar ca licitația ar fi fost aranjata pentru un apropiat al unui deputat PSD din Seini. Toata povestea a devenit…

- Un tanar in varsta de 17 ani, profitand de faptul ca stapana gospodariei se afla peste hotarele țarii, a sustras din interiorul casei acesteia mai multe bijuterii din aur și argint, ceasuri de mana, 2 televizoare, sticle cu vinuri de colecție, dar și alte marfuri de uz casnic.

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, spune ca l-a contactat pe ministrul Apararii și i-a solicitat ca armata sa nu mai desfașoare exerciții militare in apropierea orașului, dupa ce mai mulți locuitori s-au plans ca impușcaturile puternice i-au speriat, anunța Covasna Media. Edilul a precizat ca,…

- La propunerea mai multor țari occidentale, Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite se reunește, joi, pentru a supune votului excluderea Rusiei din Consiliul pentru drepturile omului (Human Rights Council) ca urmare a invadarii militare a Ucrainei. Ședința va incepe la ora 17.00. Pentru excluderea…

- Fanii lui David Beckham sunt șocați de ultimele vești. Locuința familiei a fost jefuita in timp ce vedetele se aflau in casa. Hoțul a patruns in casa evaluata la 40 de milioane de lire sterline dupa ce a spart fereastra unui dormitor de la etaj. Ce a reușit sa sustraga? David, Victoria și mezina familiei…

- UPDATE 5:20 - Delegația ucraineana a sosit la Istanbul, pentru discuții cu omologii lor ruși. Delegația ucraineana este condusa de ministrul apararii al Ucrainei, Oleksii Reznikov, precum și de Mihail Podolyak, șeful biroului prezidențial, scrie The Guardian. Membrii delegației au ca prioritate principala…

- Mijlocasul echipei Manchester United, Paul Pogba, a declarat ca locuinta sa a fost sparta de hoti, marti, in timpul meciului cu Atletico Madrid, din Liga Campionilor, informeaza bbc.om. "Noaptea trecuta s-a intamplat cel mai mare cosmar al familiei noastre, cand ne-am dat seama ca a fost o spargere…