- Unsprezece persoane au fost oprite sa intre la un festival din Cluj, deoarece aveau droguri asupra lor, in prima zi a evenimentului muzical, iar peste 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Sase persoane au fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi incercat sa vanda diverse droguri, printre care cocaina si ketamina, in urma unor verificari care au fost facute in zilele festivalului Saga din București. Potrivit DIICOT, procurorii au retinut sase persoane, la sfarsitul saptamanii…

- Doua zile de SAGA Festival a dat batai mari de cap autoritpșilor din București. Polițiștii au prins zeci de tineri in flagrant, cu droguri, jandarmii și paznicii au permis accesul fara niciun control pentru ca ar fi durat ore in șir, iar medicii au asistat zeci de tineri, unii minori, care consumasera…

- Prima zi din cele trei de festival Saga s-a lasat cu amenzi și sancțiuni pentru zeci de tineri care ar fi consumat substanțe interzise. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata, ca in prima zi de Saga festival 32 de persoane au fost prinse cu substanțe interzise, au fost date amenzi de peste…

- Un grup de 15 tineri a fost reținut de Jandarmi și Poliție sa se urce in trenul catre Constanța, sambata dupa-amiaza, in Gara de Nord. Asupra tinerilor s-au gasut substabțe stupefiante. Cei 15 tineri, dintre care doi din Anglia și trei din Ungaria, mergeau la festivalurile care au loc, zilele acestea,…

- Doi barbati din Bucuresti au fost prinsi de Politia Locala din Constanta in timp ce vindeau droguri in zona Festivalului Sunwaves din Mamaia. Alți 6 cetațeni straini au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri, aceștia avand primite, prin curier, zeci de pastile de stupefinate, pe care se pregateau…

- Pentru zeci de tineri petrecerea s-a terminat mai devreme pe litoral. Aceștia au fost prinși cu substanțe ilegale, in timp ce doreau sa intre la festivaluri. “Noaptea trecuta, 22 de persoane au fost blocate de catre colegii nostri jandarmi si de catre agentii firmei de paza de la intrarea in festivalurile…

- Un carambol a avut loc in aceasta dimineața, pe o strada din Cluj-Napoca. In accident au fost implicate o autospeciala a Poliției și alte trei mașini. Doi polițiști au avut nevoie de ingrijiri de specialitate. „La data de 24 aprilie a.c., in jurul orei 07.00, pe strada Theodor Mihali din Cluj Napoca,…