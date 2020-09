Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca a inceput școala și mulți nu se pot bucura de acest lucru, fiica Ioanei Ginghina a renunțat la cadoul ei pentru a face fericiți alți copii. Ruxi a facut un gest marinimos pentru șase frați.

- ”Am incredere in dascalii din Romania, in sistemul de educație. Sunt convins ca la școala copii vor fi mai feriți, noi vom urmari orice disfuncționalitate care va aparea. Sigur ca și parinții trebuie sa aiba incredere. Inceperea anului școlar este o necesitate, patru luni de zile cursurile au fost…

- Niciodata prostia guvernului n-a lovit mai tare ca în acest an, deopotriva în copii, parinți și bunici. Dupa neplata pensiilor marite cu 40% și a alocațiilor pentru copii dublate, haosul din învațamânt, legat de începerea noului an școlar, este dovada faptului ca obiectivul…

- Nici in acest an vedetele noastre nu au uitat sa-și arate trupurile muncite in sala de forța, la plaja! Acestea s-au pozat la malul marii, spre surprinderea fanilor care abia au așteptat sa vada cu ce ii mai surprins in aceasta perioada!

- Fata se afla la volan si circula pe DN 39, dinspre Constanta catre Mangalia, cand, la un moment dat, ar fi acrosat un caine, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un stalp. Impactul a fost extrem de violent. Masina s-a transformat intr-un morman…

- Dupa ce a decis sa faca publice anumite lucruri care se intamplau in spatele cortinei emisiunii ”Acces Direct”, și dupa declanșarea unui adevarat scandal in media și in trustul de unde a decis sa plece, tanara Emily Burghelea a fugit pe malul marii sa se relaxeze. Emily a avut parte de un incident pe…

- Incepand de astazi, satul Cartojani, situat in comuna Roata de Jos din judetul Giurgiu a intrat in carantina, pentru ca a aparut o focar de COVID-19. "Explozia" de infectari s-a produs dupa ce mai multe persoane au participat la un eveniment privat pe litoral, unde nu s-a tinut cont de distantarea sociala…

- O tanara din Pitești s-a casatorit in 6 iulie pe malul marii, in Grecia, in plina pandemie și a platit pentru organizare 3.000 de euro. Pe fondul restricțiilor, cererile pentru nunti pe plaja in Grecia au crescut cu 50% fata de anul trecut, anunța MEDIAFAX.O firma din Timisoara spune ca cererile…