7 iunie - Ziua Inghetatei de Ciocolata

Desi, potrivit statisticilor, vanilia este considerata cea mai populara aroma de inghetata, inghetata de ciocolata are o istorie mai veche. Prima reteta de inghetata de ciocolata a fost documentata in cartea "The Modern Steward 39; 39; din 1692.Ziua inghetatei cu ciocolata este sarbatorita in SUA la 7 iunie ChocolateIceCreamDay… [citeste mai departe]