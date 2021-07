Prima țară sud-americană care introduce cărţi de identitate pentru persoanele non-binare Argentina a introdus un nou sistem national de identitate pentru oamenii care se identifica drept non-binari, scrie BBC. Potrivit legislatiei nationale, argentinienii au dreptul de a se identifica neutri din punct de vedere al genului. Dar acest lucru nu a fost reflectat în acte, rezidentii putând doar sa aleaga &"masculin&" sau &"feminin&". Între tarile care au adoptat deja acest sistem se numara Canada, India si Noua Zeelanda.

Acum, oricine aplica pentru un nou document de identitate poate selecta &"x&" pentru gen.

Argentina este prima tara sud-americana ce adopta acest… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile care au raportat cel mai mare numar total de cazuri sunt Statele Unite (33.541.967), India (29.935.221), Brazilia (17.927.928), Franța (5.819.088), Turcia (5.370.299), Rusia (5.255 .214), Regatul Unit (4.646.068), Argentina (4.268.789) și Italia (4.252.976). Columbia (3.945.166), Spania (3.757.442),…

- Aproape 5000 de copii romani de pe cinci continente au participat saptamana trecuta la Concursul „Impreuna cu Hristos in Europa Secolului XXI”. Aceasta i-a determinat pe organizatori sa schimbe numele competiției: incepand din acest an se intituleaza „Impreuna cu Hristos in lume, la inceput de Mileniu…

- Numarul de cazuri zilnice de infectare cu Covid a crescut in Argentina de la circa 5.000 in martie, la peste 35.000 in aceasta saptamana, pe fondul relaxarii restricțiilor și a unei rate mici de vaccinare, relateaza The Guardian. Intr-o discuție cu publicația britanica, medicul de terapie intensiva…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a scris prima ei carte pentru copii, intitulata „The Bench”, iar aceasta va fi lansata pe 8 iunie. Cartea prezinta legatura speciala dintre un tata si fiul lui, vazuta prin ochii mamei. Inspirata de relatia dintre sotul ei si fiul lor, Archie, prima carte a lui…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…

- Netflix, o companie americana, reprezinta in acest moment cea mai mare platforma de streaming din intrega lume. Netflix se vede pe aproape tot mapamondul, insa prețurile abonamentelor difera de la o țara la alta. Netflix a pornit in 1997 ca o firma care inchiria DVD-uri, iar in 2000 avea deja 300.000…

- Australia a decis marti sa suspende pana pe 15 mai zborurile din India, in conditiile in care pandemia de COVID-19 in aceasta tara din Asia de Sud a atins un nivel fara precedent in ceea ce priveste gravitatea ei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Premierul australian Scott Morrison a justificat…

- Ministrul argentinian al transporturilor, Mario Meoni, si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie produs vineri seara la circa 110 kilometri de Buenos Aires, a anuntat guvernul argentinian intr-un comunicat citat sambata de Reuters. Ministrul mergea singur cu masina catre orasul sau…