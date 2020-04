Prima țară din Europa care a relaxat restricțiile anunță că răspândirea COVID nu s-a accelerat Prima tara europeana care a relaxat masurile de izolare, Danemarca, a anuntat, joi, ca raspandirea epidemiei de COVID-19 nu s-a accelerat pe teritoriul sau dupa ce Guvernul de la Copenhaga a decis sa ridice gradual restrictiile incepand cu jumatatea lunii aprilie, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Aceasta tara a inceput sa redeschida unitatile de tip […] The post Prima țara din Europa care a relaxat restricțiile anunța ca raspandirea COVID nu s-a accelerat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

