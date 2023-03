Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a decis anularea pedepsei de trei ani de inchisoare cu executare la care fusese condamnata pentru trafic de influența Vanessa Youness, iubita fostului șef DGIPI Gelu Oltean. Judecatoarele de la Curtea de Apel București Lia Savonea și Sabina Adomniței au anulat, marți, pedeapsa…

- Andreea Vizu a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa. In timp ce gemenii se urcau, nesupravegheați, pe pervaz, mama lor facea live pe Facebook. Initial, instanta de fond a condamnat-o pe tanara si a dispus suspendarea executarii pedepsei, insa procurorii au atacat…

- Ne aflam in luna iubirii, iar unii dintre noi pot face lucruri nebunești pentru persoana iubita. Asta s-a intamplat și in cazul unui tanar clujean ce a primit 5 luni in plus de inchisoare la pedeapsa de 3 ani pe care a primit-o pentru furt calificat, dupa ce a ieșit din arestul la domiciliu pentru a…

- Un tanar din Cluj-Napoca a vrut sa petreaca timp cu iubita lui, a fugit din arest la domiciliu, iar acum trage ponoasele. In 13.01.2022, tanarul a fost plasat in arest la domiciliu, dupa ce Judecatoria Cluj-Napoca a respins propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Polițiștii din Criuleni au reținut un minor de 17 de ani, locuitor al satului Cimișeni din raionul Criuleni, care in anul 2022 a fost condamnat de instanța de judecata din Ungheni la 1 an și 2 luni privațiune de libertate, pentru comiterea infracțiunii de trecerea ilegala a frontierei de Stat.

- Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a omorat un pui de caine. Tribunalul s-a pronunțat in cazul barbatului, care la data de 8 decembrie 2021 a omorat un caine. La acel moment, barbatul, aflat in stare de ebrietate…

- Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a primit 6 luni de inchisoare cu executare, pentru ca a omorat un pui de caine. Sentința nu este una definitiva, dar este fara precedent. Instanța a evidențiat „cruzimea deosebita, ferocitatea, brutalitatea, rautatea si salbaticia de care…

- Un tribunal turc l-a condamnat miercuri pe primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, la peste doi ani de inchisoare și i-a interzis sa ocupe funcții politice pentru ca a insultat oficialii in urma cu mai bine de trei ani. Susținatorii primarului in varsta de 52 de ani au spus ca aceasta mișcare a fost…