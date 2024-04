Stiri pe aceeasi tema

- In cazul soacrei, instanța a susținut ca este o pedeapsa suficienta, inculpata fiind „o buna familista”. In schimb procurorii au motivat „o pedeapsa prea mica, in raport cu gravitatea faptei comise – incercarea de a compromite un act de justiție prin mituirea unui judecator”.Socrii fostului primar…

Decizia de condamnare nu este definitiva și poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile.

- Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost condamnata vineri, 12 aprilie 2024, de Judecatoria Mangalia, la 6 luni de inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa. Instanta a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere…

- In dosarul de corupție al lui Catalin Cherecheș , o noua condamnare: socrii fostului primar din Baia Mare au primit pedepse cu suspendare pentru dare de mita. Tribunalul Mureș i-a condamnat joi pe socrii lui Catalin Cherecheș la inchisoare cu suspendare pentru dare de mita in dosarul in care erau judecați.…