Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu mai indeplineste niciun criteriu dintre cele cinci cerute de Comisia Europeana pentru aderarea la moneda euro, se arata in raportul de Convergenta publicat miercuri de oficialii europeni.

- CE: Romania nu indeplineste niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro. Croația indeplinește trei, Bulgaria, doua Romania nu indeplineste in prezent niciunul dintre cele patru criterii economice necesare pentru adoptarea monedei euro, se arata in raportul de…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a explicat marti ca planul economic anuntat de Comisia Europeana este „o portunitate extraordinara pentru Romania”, insa subliniaza ca tara noastra are nevoie de „un plan clar de actune al guvernului”.

- "Ceea ce au trait in ultimele doua luni toți cetațenii UE, s-a intamplat in cazul cetațenilor Romaniei, Bulgariei și Croației in ultmii 12, 13 ani", a spus Dragos Tudorache, in materialul pentru Euronews. Romania și Bulgaria s-au alaturat Uniunii Europene in 2007, insa ingrijorarea privind…

- A șofa în Europa pe timp de pandemie înseamna a suporta cozi și controale stricte la frontiere, noteaza Euronews, citat de Rador, amintind ca europarlamentarul român Dacian Cioloș, șeful grupului liberal, a filmat un videoclip, în urma cu doua saptamâni, pentru a denunța…

- Comisia arata ca situația cauzata de pandemia de coronavirus ramane fragila, atat in Europa, cat și la nivel mondial, chiar daca unele state membre UE și unele state asociate spațiului Schengen fac pași preliminari in direcția relaxarii restricțiilor. De aceea, CE propune menținerea masurilor ce…

- Comentariile lui Johansson indica dorinta executivului comunitar ca tarile UE sa restabileasca spatiul Schengen de libera circulatie, care practic este nefunctional dupa inchiderea frontierelor statelor membre in contextul crizei coronavirusului. Aceasta situatie a adus aminte de masurile de inchidere…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, a solicitat Ministerului Sanatații sa rezolve o problema acuta din societatea romaneasca in plina pandemie de coronavirus. Un numar important de persoane cu grave probleme de sanatate sa confrunta, in ultima perioada, cu lipsa din farmacii a unor medicamente…