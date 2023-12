Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, care demisionat in contextul scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la frontiera intr-o mașina furata. Totul s-a intamplat ieri seara la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni/județul Iași. In jurul orei 20.30, s-a prezentat la verificarile de frontiera,…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Un polițist de frontiera este cercetate penal și disciplinar, dupa ce, fiind baut, și-a incarcat butelia la o stație GPL, apoi a lovit cu mașina un martor care il certa, informeaza Observatornews.ro. Incidentul a avut loc in localitatea constanțeana Techirghiol. Imbracat in uniforma, polițistul de frontiera…

- Pensionarii care iau pensia din Romania dar care au domiciliul in strainatate trebuie sa trmita, pana la sfarșitul anului, un document important, in caz contrar, nu iși vor mai primi pensia. Certificatul de viața se numește documentul solicitat de ministerul Muncii, care atenționeaza ca beneficiarii…

- Fostul ministru Alexandru Nazare a reacționat sambata la mesajul transmis de catre șeful WIZZ privind prabușirea Tarom și faptul ca Romania nu are nevoie de propria companie. Nazare i-a transmis CEO Wizz Air ca intrece orice limita. ”De unde pana unde stie Jozsef Varadi care sunt nevoile Romaniei? Indiferent…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- Un sofer a fost prins de politisti sub influenta substantelor interzise, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea intr-o poarta.Deși aparatul drugtest iesișe negativ, el a recunoscut ca s-a drogat. Incidentul s-a petrecut pe o strada din cartierul Ronat, din Timisoara. Barbatul de 40 de ani a pierdut…

- O drona cu incarcatura exploziva a fost gasita la Tyulenovo, pe coasta nordica a Marii Negre. Incidentul a fost semnalat pe rețelele de socializare. Unknown drone with a bomb crashed on the Bulgarian coast. Bulgarian National Radio reports the drone crashed into rocks near the village of Tyulenovo,…