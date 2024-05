Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut vineri, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 29 de ani, cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt. „In urma investigațiilor efectuate de catre polițiști, a rezultat faptul ca in perioada aprilie – mai 2024, acesta ar fi patruns in interiorul a […] Articolul Barbat reținut de polițiști dupa ce a spart mai multe mașini in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .