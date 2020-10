Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile la ''Avatar 2'' s-au incheiat, a anuntat regizorul, producatorul si scenaristul James Cameron, care lucreaza in prezent la a treia parte a francizei, ''Avatar 3'', care este gata in proportie de ''95 la suta'', relateaza luni contactmusic.com.…

- Ca urmare a anunțului Adelinei Pestrițu, cum ca a fost diagnosticata cu COVID-19, Cristina Ich a facut unele mențiuni pe contul sau de Instagram, insinuand ca vedeta ar minți in legatura cu simptomele sale. Inainte de a anunța ca are COVID-19, Adelina Pestrițu le aratase tuturor urmaritorilor ei, tot…

- Simona a primit trandafiri din partea organizatorilor WTA Praga, pe care i-a introdus in racheta de tenis. Apoi s-a bucurat ca un copil ce primește jucaria mult dorita pentru trofeul WTA Praga, transmite Digisport.ro. Ajunsa la la cel de-al 21-lea trofeu al carierei, Halep a vorbit si despre…

- Simona Halep i-a laudat pe organizatorii Praga Open, dupa ce a castigat trofeul, precizand ca s-a simtit in siguranta la competitia din capitala Cehiei, dar a recunoscut ca s-a plictisit in camera, unde a fost izolata pe perioada turneului, din cauza masurilor sanitare luate in urma pandemiei de…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a oferit primele declarații dupa ce a caștigat turneul WTA de la Praga. Triumfatoare in finala disputata in fața Elisei Mertens (24 de ani, 23 WTA), sportiva romanca a comentat victoria in cadrul festivitații de premiere de la finalul partidei. „Vreau sa va mulțumesc…

- Meteorologii de la ANM au emis un nou avertisment de tip cod galben de vreme rea, care afecteaza o mare parte a județelor din țara, printre care și Clujul.Avertismentul este valabil in perioada 27 iulie, ora 10:00 – 27 iulie, ora 23:00.In Maramureș, Transilvania, Crișana și local in Banat, Moldova și…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vreme instabila, valabila pana miercuri dimineata in 19 judete. The post Se intorc ploile! Cod galben de vreme instabila in 19 judete, pana miercuri dimineata. Este afectat și vestul țarii appeared first on Renasterea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 16:34, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).