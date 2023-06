Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un nou Guvern, condus de liderul PSD, Marcel Ciolacu, dupa celebra rotativa la varful Executivului. Noua echipa propusa de acesta reunește o serie de personaje politice fara experiența pentru domeniile pe care vor fi puși sa le conduca. Romania, cu un astfel de guvern, nu poate avea…

- Pana la investirea lui Marcel Ciolacu in functia de prim-ministru, Guvernul va fi condus de un premier interimar. Unul dintre numele vehiculate pentru a ocupa funcția de premier interimar pentru urmatoarele zile este cel al ministrului Justiției, Catalin Predoiu. Pe lista scurta a se mai regasesc Lucian…

- Sebastian Burduja: "Politele PAID se pot achizitiona de pe ghiseul.ro."Politele PAID se pot achizitiona de pe ghiseul.ro, incepand de joi, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja. CITESTE SI Pauliuc (PNL): Presedintele a promulgat Legea privind medicina personalizata…

- „Am avut o discuție cu Marius Budai, ne-am uitat pe legea pensiilor speciale, i-am cerut sa fie la Bruxelles și sa vina cu ultimele lamuriri pentru ca mi-aș dori ca legea sa treaca prin Parlament, daca nu, vom merge cu legea prin asumare. Nu voi accepta ca romanii sa piarda vreun euro din cauza pensiilor…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților, anunța ca fermierii care lucreaza in domeniul acvaculturii vor primi sprijin de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pentru reducerea accizei…

- In contextul demersului legislativ referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, aflat in prezent pe rolul Camerei Deputaților, in calitate de Camera decizionala, Consiliul Superior al Magistraturii subliniaza necesitatea unui dialog interinstituțional…

- Pentru doua zile, municipiul Bistrita este polul regional est-european al integrarii programelor inovative ale amplului concept medical denumit neuroreabilitare, concept dezvoltat si implementat in cadrul celor mai importante organizatii internationale: Federatia Europeana a Societatilor de Neuroreabilitare…

- In orașul Pecica, in cadrul proiectului „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, are loc dezvoltarea capacitaților individuale pentru 628 de romi prin participarea la programe de dezvoltare a abilitaților parentale, de management și gestionare a propriilor resurse și activitați culturale. „10…