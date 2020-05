Prima plaja din Grecia pregatita sa primeasca turisti e in Santorini. Cum arata organizarea anti-COVID (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a prezentat, miercuri seara, a doua generatie a iPhone SE. Noul model lansat de Appel seamana la aspect cu iPhone 7 sau 8, are un ecran de 4.7 inci Retina HD si un senzor de amprenta. Nu beneficiaza insa de recunoastere faciala. Pretul anuntat de Apple pentru SUA este de la…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…

- Dupa ce numerosi romani s-au imbulzit pentru a pleca la munca in Germania, inca o tara isi doreste sa mizeze pe compatriotii nostri. Conform The Independent, Irlanda ia in calcul posibilitatea de a trimite chartere care sa aduca 1.500 de muncitori din Romania si Bulgaria. Acestia…

- Economia Romaniei va intra intr-o contractie severa, cu o scadere a produsului intern brut (PIB) de 4,7%, insotita de un deficit bugetar de 7.3% si de o rata a somajului de 11%, potrivit datelor revizuite publicate de BCR, a doua cea mai mare banca din Romania. Scaderea PIB din Trimestrul…

- Cancelarul german Angela Merkel intra in autoizolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv la noul coronavirus, a comunicat duminica purtatorul sau de cuvant. Putin mai devreme, cancelarul anuntase ca orice adunare de mai mult de doua persoane in spatiul public…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Potrivit acestui document, Romania va primi 483 de milioane de euro de la Comisia…

- Participarea Armatei Romane la Exercitiul Defender Europe 20 a fost anulata din cauza epidemiei de Covid-19, a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Aproximativ 400 de militari ar fi urmat sa participe la exercitii in Estonia, Letonia si Georgia. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…