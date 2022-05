Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Republicii Populare Donețk (RPD), Denis Pușilin, a declarat ca navele ramase in portul Mariupol vor deveni proprietatea republicii și, prin urmare, RPD va avea propria flota comerciala. El este citat de RIA Novosti. Potrivit lui Pușilin, dupa incheierea acțiunilor militare din Mariupol, in portul…

- O nava cargo, incarcata cu tabla laminata, a parasit portul ucrainean Mariupol cu directia Rostov-pe-Don (Rusia). Este prima nava comerciala care iese din portul Mariupol dupa cucerirea acestui oras de catre fortele rusesti, a anuntat marti liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk, Denis Pusilin,…

- O nava cargo, incarcata cu tabla laminata, a parasit portul ucrainean Mariupol cu directia Rostov-pe-Don (Rusia), aceasta fiind prima nava comerciala care iese din portul Mariupol dupa cucerirea acestui oras de catre fortele rusesti, a anuntat marti liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk,…

- O nava a intrat in portul ucrainean Mariupol pentru prima data de cand Rusia a preluat controlul asupra orașului. Ambarcațiunea va fi incarcata cu metal care va fi expediat spre est, catre Rusia, a anunțat sambata agenția de presa TASS, intr-o mișcare pe care Kievul a condamnat-o ca fiind un jaf, relateaza…

- Rusia a afirmat ca un total de 959 de luptatori ucraineni, dintre care 80 de raniți, s-au predat de luni din buncarele și tunelurile de sub combinatul siderurgic Azovstal din orașul ucrainean devastat Mariupol. Reuters nu a putut sa confirme in mod independent afirmațiile sau sa verifice imaginile publicate…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Imagini din satelit par sa surprinda gropi comune in apropiere de Mariupol, iar oficiali locali acuza Rusia ca a ingropat in aceste gropi pana la 9.000 de civili ucraineni cu scopul de a ascunde un masacru, transmit The Associated Press si Reuters. Maxar Technologies, un furnizor de imagini satelitare,…

- Luptatorii ucraineni care raman in Mariupol și refuza sa se predea vor fi eliminați, a declarat Denis Pușilin, liderul autoproclamatei Republici Populare Donețk (RPD), susținuta de Rusia. De luni, orașul - de importanța strategica pentru Rusia, dar in care inca mai exista un punct de rezistența - ar…