Vama Borș din județul Bihor are un nou punct de incasare și control. Este prima investiție de modernizare realizata la aceasta vama in ultimii 30 de ani. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca s-au finalizat lucrarile necesare operaționalizarii noii Agenții de Control și Incasare Borș 2. Este prima lucrare de modernizare din ultimii 30 de ani realizata la punctul de trecere a frontierei din județul Bihor. Lucrarile s-au incheiat la un an de la semnarea protocolului de predare a terenului in suprafața de 42.139 metri patrați. Acestea sunt primele lucrari…