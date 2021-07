Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Ana Maria Popescu a fost invinsa, sambata, in finala la spada si a ramas cu medalia de argint. Este prima medalie pentru Romania la JO de la Tokyo. Popescu a fost invinsa in finala de sportiva chineza Yiwen Sun, scor 11-10, cu tusa de aur. La Tokyo, Ana a trecut de Tikanah Abdul Rahman, […]…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu s-a calificat, sambata, in finala probei individuale feminine de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a dispus de Katrina Lehis (Estonia), cu 15-8. „Cat de ușoara este scrima atunci cand faci ce trebuie”, a spus Popescu la finalul partidei. Ana-Maria Popescu,…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu s-a calificat, sambata, in semifinalele probei individuale feminine de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a dispus de Julia Beljajeva (Estonia), cu 15-8. Ana-Maria Popescu, vicecampioana olimpica la individual in 2008, la Beijing, si campioana olimpica…

- Ana Maria Popescu s-a calificat, sâmbata, în sferturile de finala ale probei de spada, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Sportiva noastra a trecut în optimi de Sera Song (Coreea de Sud) cu scorul de 15-6.În sferturi, Ana Maria Popescu va evolua cu Julia Beljajeva, din…