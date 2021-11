Prima maşină autonomă Apple ar putea fi lansată în 2025 Dupa mai multe complicatii, inclusiv plecari si veniri ale unor experti si executivi importanti pentru proiect, Apple a reusit sa faca progrese notabile in ceea ce priveste dezvoltarea propriei masini autonome si este in postura de a stabili un target de lansare cu un nivel destul de mare de certitudine, sustine Bloomberg. Una dintre cele mai importante piese ale puzzle-ului, chipset-ul pe care viitorul automobil il va folosi, este aproape finalizat si se apropie de faza de testare in care acesta va fi folosit in mediul real, pentru a se vedea cum se descurca. Chipset-ul a fost dezvoltat intern… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

