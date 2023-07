Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara incep pregatirile pentru un nou sezon in prima zi a saptamanii viitoare. Reunirea se va produce maine, la ora 18.00, la Stadionul Știința. Primele meciuri de verificare vor fi in zile de 28 și 29 iulie, cu ocazia unui turneu in Baia Mare, la care participa…

- Vicecampioana nationala la fotbal feminin s-a reunit ieri pe „Dan Paltinisanu” si, la fel ca echipa masculina, a inregistrat un numar record de plecari in aceasta vara. Nu mai putin de 12 jucatoare nu mai continua la Politehnica Timisoara, al carei lot e dominat momentan de jucatoare tinere si foarte…

- Politehnica Timisoara asteapta intariri pentru Liga a III-a. Reunita la inceputul acestei saptamani cu multi jucatori tineri in lot, Poli nu a inchis lista achizitiilor, urmand sa se intareasca pentru sezonul 2023-2024, in care va activa in Liga a III-a.

- Luni spre seara, la stadionul Dan Paltinișanu a avut loc reunirea echipei de fotbal Politehnica Timișoara. Fara antrenorul principal Paul Codrea, aflat inca in concediu, ședința de pregatire a fost condusa de antrenorul secund Antonio Foale și de preparatorul fizic Remus Datcu. 31 de jucatori s-au aflat…

- Transfer cu greutate. Un portar cu experiența va face parte din lotul echipei viola, in sezonul 2023/2024. Un handbalist din Serbia a semnat contractul și va apara buturile SCM Politehnica Timișoara. Numele sau este Tomislav Stojkovic. Nascut la 27 iulie 1985, in Belgrad, el masoara 1.93 m inalțime…

- Reunirea lotului CS Minaur Baia Mare va avea loc in data de 3 iulie, ora 10.30, la Stadionul „Viorel Mateianu”, conform anunțului oficial facut de oficialii clubului baimarean. Baimarenii se vor pregati, pentru 2 saptamani, pe plan local, iar ulterior „fotbaliștii” vor efectua un stagiu de pregatire…

- Nimic fara sacrificiu. Prim-divizionara de fotbal feminin Politehnica Timișoara a caștigat sambata la Odorhei, in fața formației locale Vasas Femina cu 2-1 (1-0), golul victoriei venind in minutul 88. Pe hartie a fost un meci mai mult decat accesbil, dupa victoria clara din tur, dar și datorita faptului…

- Politehnica Timisoara si-a luat la revedere urat de la Liga 2, cu un 0-5 pe teren propriu in fata Metaloglobusului, care a sperat in van ca va evita locul de baraj din grupa A. La pauza scorul era 0-0, dar tinerii alb-violeti pregatiti de Paul Codrea au fost prea cruzi pentru adversar, care nu a […]…