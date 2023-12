Prima imagine cu un viitor SUV electric Mitsubishi, bazat pe Renault Scenic E-Tech Constructorul japonez a anunțat ca va lansa doua modele noi destinate exclusiv pieței europene in viitorul apropiat. Așa cum este cazul noilor modele lansate recent, in speța ASX și Colt, cele doua modele vor avea la baza o platforma dezvoltata de Renault. Unul dintre noile modele va fi un SUV electric. Pentru asta, Mitsubishi ne ofera o prima imagine teaser cu viitorul model, inca nebotezat. La baza acestuia se va afla platforma CMF-EV, pe care este bazat... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

