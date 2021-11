Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a coronavirusului prezinta mult mai multe mutatii decat varianta Delta, arata o prima „imagine” asupra acestei noi tulpini care a fost identificata in Africa de Sud si care este deja prezenta in Europa si in alte parti ale lumii. Imaginea seamana cu o harta și a fost realizata pe baza…

- Imaginea a fost realizata pe baza studierii secventelor acestei noi variante primite in special din Botswana, Africa de Sud si Hong Kong, primele locuri unde Omicron a fost descoperitaAFP relateaza duminica , 28 noiembrie, ca varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 prezinta mult mai multe mutatii…

- Compania Moderna a anuntat ca vrea sa dezvolte o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a COVID-19, detectata in Africa de Sud, pe care OMS o clasifica ca fiind “ingrijoratoare”, potrivit AFP. “Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…

- "Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron", a informat compania americana intr-un comunicat.Acest anunt se inscrie intr-o strategie de lucru la doze de rapel specifice pentru variantele ingrijoratoare, potrivit Moderna."In 2020-2021, acestea au…

- Varianta B.1.1.529 are un numar foarte mare de mutatii in proteina spike, de doua ori mai multe decat tulpina delta, ceea ce pune sub semnul intrebarii eficacitatea vaccinurilor. Comisia Europeana a propus suspendarea zborurilor din sudul Africii. O noua varianta a virusului SARS-CoV-2, cu un numar…

- Noua varianta de coronavirus numita B.1.1.52 s-a raspandit in Africa de Sud si un numar mic de cazuri s-au descoperit la calatori din Hong Kong, Israel si Belgia. Cel mai vechi esantion care arata infectia cu aceasta varianta a fost colectat in Botswana pe 11 noiembrie. Cel putin zece tari, inclusiv…