Prima gafă la ATP Cup. Imnul Moldovei a fost confundat cu cel al României ATP, cea mai noua competitie de tenis pe echipe, a debutat vineri la Sydney cu o gafa de proportii. Imnul Romaniei a fost confundat cu cel al Republicii Moldova inaintea primului meci al acestui turneu. Confuzia a avut loc inaintea meciului dintre moldoveanul Alexander Cozbinov si belgianul Steve Darcis. Cei de la ATP și-au recunoscut greșeala la final: „La inceputul meciului dintre Steve Darcis (Belgia) și Alexander Cozbinov (Moldova), am pus din greșeala imnul național greșit al Moldovei. Ne pare sincer rau si am cerut scuze echipei Moldovei”. Trei din trei pentru Belgia Chiar daca este clasat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

