Aceasta statuie din bronz, realizata de artista Gillian Wearing, o prezinta pe celebra activista pentru drepturile femeilor tinand o banderola pe care a fost gravat mesajul "Curajul cere curaj peste tot" - cuvinte rostite de Millicent Fawcett in urma cu un secol in timpul unui discurs prin care cerea femeilor britanice sa se mobilizeze pentru a obtine dreptul de a vota.



Statuia a fost dezvelita in prezenta primarului Londrei, Sadiq Khan, care a adus un omagiu activismului feminist. "Este o zi istorica. Piata Parlamentului nu mai este o piata rezervata statuilor unor barbati. Pentru…