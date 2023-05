Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 10 zile, in perioada 5 – 15 iunie 2023, la Falticeni, se va desfasura a XIII-a editie a Programului „Zilele Culturii Falticenene", o manifestare organizata de Asociatia „Falticeni Cultural", Primaria si Consiliul Local Falticeni si Consiliului Judetean Suceava, ...

- Romania ocupa ultimul loc din cele 27 de țari ale UE, la progresul digital, deși suntem peste media europeana in ceea ce privește numarul de specialiști TIC, arata cel mai recent raport DESI 2022 (Digital Economy and Society Index). Ȋn acest context, organizatorii Edu Tech Fest – compania Quartz Matrix…

- Printr-o organizare remarcabila, Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia, s-a transformat intr-un excelent promotor al valorilor din domeniul matematicii, organizand și in acest an, concursul interjudețean „Pitagora”. Astfel, sambata, 1 aprilie 2023, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean…

- Din 29 decembrie 2022 pana in 2 ianuarie 2023, Festival of Lights a adus la Timișoara o calatorie in lumea artei tehnologice și a atras zeci de mii de persoane interesate. Pentru cea de-a doua ediție a evenimentului, finanțatorul acestuia, Consiliul Județean Timiș (CJT) ne cere parerea. Printr-un simplu…

- INTEK 2023 – platforma de inovare, business și networking pentru transformarea industriala. Primul targ expozițional din Romania dedicat transformarii proceselor industriale INTEK 2023 – platforma de inovare, business și networking pentru transformarea industriala. Primul targ expozițional din Romania…

- Evenimentul organizat de Fundația Carpathia va avea loc la incepul lunii iunie in satul Cobor, județul Brașov și va avea ca tema principala protecția pajiștilor și a stejarilor seculari din zona. Potrivit organizatorilor – „Cobor intre stejari" este locul de intalnire intre vechi și nou, intre stejarii…

- In perioada 30 martie – 2 aprilie Teatrul Municipal Baia Mare va gazdui o noua ediție a festivalului contemporan pentru tineret Acting. In acest an sunt inscrise 13 trupe de liceeni, 8 din țara (București, Brașov, Cluj (2), Satu Mare, Arad, Bistrița, Huedin) și 5 din Maramureș (1 din Sighet plus 4 trupe…

- In perioada 20-24 Februarie 2023 are loc a X-a ediție a Campaniei Umanitare ”Mica Biblioteca”. Evenimentul, ii are ca organizatori pe Asociația ”Impreuna pentru voi” și Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda. Datorita implicarii organizatorilor, partenerilor și participanților din edițiile anterioare,…