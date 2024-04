Cea de-a doua ediție LYNX Festival va avea loc între 4 – 9 iunie In perioada 4 – 9 iunie 2024 se va desfașura la Brașov a doua ediție LYNX Festival, primul eveniment de la noi din țara dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natura, inițiat de Asociația Romania Salbatica și Asociația Forona. Dupa ce anul trecut a inclus in programul sau 8 documentare internaționale, toate sold-out, majoritatea in premiera in Romania, festivalul revine cu o noua selecție inedita care ii va incanta pe iubitorii de film și natura de toate varstele. „Sunt foarte entuziasmat pentru a doua ediție LYNX Festival, care se anunța cel puțin la fel de buna ca prima. Dintre… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A doua editie LYNX Festival, primul eveniment de la noi din tara dedicat exclusiv fotografiei si filmului documentar de natura, initiat de Asociatia Romania Salbatica si Asociatia Forona, va avea loc la Brasov, intre 4 si 9 iunie.

- A doua editie LYNX Festival, primul eveniment de la noi din tara dedicat exclusiv fotografiei si filmului documentar de natura, initiat de Asociatia Romania Salbatica si Asociatia Forona, va avea loc la Brasov, intre 4 si 9 iunie, anunta organizatorii.

- In zilele de 28 și 29 martie 2024 a avut loc, la Brașov, cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Europene a Serviciilor Financiare. De data aceasta subiectul lansat in dezbatere de Institutul de Studii Financiare (ISF) a fot digitalizarea, mai exact “DIGITALIZARE & SUSTENABILITATE IN SECTORUL FINANCIAR…

- Cel mai modern refugiu montan din Romania va fi construit la doar cativa kilometri de Brasov, in Muntii Bodoc din judetul Covasna. Consiliul Judetean (CJ) Covasna a obtinut autorizatia de construire pentru refugiul montan cu observator panoramic care va fi amplasat in Muntii Bodoc, la o altitudine de…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- Comunicat UVVG. A II-a ediție a expoziției cu porțelanuri, intitulata „Natura pe porțelan”, este rezultatul colaborarii pe care Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,... The post „Natura pe porțelan” la a doua ediție appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Deși farmacia și tamplaria pare ca nu ar avea nimic in comun, Horia Teodor Girbacea (28 ani), a reușit sa creeze o punte de legatura stransa intre aceste doua lumi. Horia, de profesie farmacist și-a fructificat pasiunea pentru estetic și frumos intr-un mic atelier de tamplarie in comuna Moieciu, județul…

- Miriam Bulgaru a fost invinsa de slovena Veronika Erjavec cu 7-5, 6-3, joi seara, in optimile de finala ale turneului ITF de la Porto, dotat cu premii totale de 75.000 de dolari. Bulgaru (25 ani, 191 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si cinci minute de joc. Bulgaru a reusit 6 asi si a comis 7 duble greseli,…