Prima doctoreasă în drept din lume a fost româncă! S-a numit – se numeste, inca, pentru ca numele ei a ramas inscris nu doar pe piatra de mormant de la capatai, ci si in constiinta multor oameni – Sarmiza Bilcescu. A fost prima femeie avocat din Europa, dar si prima din lume care a avut un doctorat in Drept. Si, da. A fost a noastra. A fost romanca. Zilele acestea, in Franta, unde a fost studenta si unde si-a luat doctoratul, Sarmiza Bilcescu este omagiata de ministrul francez pentru Europa si de externe, Jean-Yves Le Drian. Practic, inainte ca Franta sa preia presedintia Uniunii Europene, francezii isi amintesc de romanca noastra. „Stiinta se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

