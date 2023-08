Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Argeș a decis, marți, eliberarea lui Cristian Cioaca, condamnat definitiv de Curtea de Apel Pitesti la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru uciderea sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu. Fostul polițist a facut scurte declarații la ieșirea din penitenciar. „Today is the first day of the…

- Parinții ucigașului drogat care a ucis 2 tineri in accidentul de la 2 Mai au iești public cu declarații menționand ca ca nu doresc sa iși fereasca fiul de raspundere și vor sa contribuie la cheltuielile medicale pentru cei raniți in accident. Miruna și Mihai Pascu au reacționat printr-un comunicat remis…

- Romania will soon launch its first auction for a contract-for-difference (CfD) support scheme for renewable energy, under which onshore wind power projects and solar photovoltaic (PV) projects with a total capacity of 2,000 MW will be backed for 15 years, the European Bank for Reconstruction and Development…

- Șeful Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din Pitești, Ciprian Marangoci, a fost prins in flagrant, in timp ce primea de la o persoana aflata in arest preventiv suma de 500 euro si un cartus de tigari, pentru a beneficia de suplimentarea numarului de vizite și a apelurilor telefonice și pentru…

- U.S. President Joe Biden hosts Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the White House on Thursday, with the Ukraine war and Italy’s relations with China expected to be among the top items on the agenda, according to Reuters. Italy‘s first woman prime minister came to power last October and is seeking…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a facut noi declarații de simpatie fața de Vladimir Putin, intr-un interviu acordat ziarului german Bild, preluat de presa maghiara. Orban spune ca Putin nu este criminal de razboi, ca este un lider „popular” și ca Ucraina nu mai este o țara suverana. Hungarian…

- Belarusian President Alexander Lukashenko has said his country has started taking delivery of Russian tactical nuclear weapons, some of which he said were three times more powerful than the atomic bombs the US dropped on Hiroshima and Nagasaki in 1945, according to Reuters. The deployment is Moscow’s…

- The eurozone economy was in technical recession in the first three months of 2023, data from European statistics agency Eurostat showed on Thursday, after downward revisions of growth in both the first quarter and the final quarter of 2022, according to Reuters. Eurozone gross domestic product (GDP)…