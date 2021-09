Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mihai Pandrea, managerul Spitalului Municipal Dej a anunțat, azi, ca doar personalul vaccinat anti COVID-19 va mai lucra in anumite secții din spitalul pe care il conduce, potrivit dej24 . Managerul Spitalului Municipal Dej, Mihai Pandrea, a anuntat ca nu va mai permite personalului medical…

- ”In doua saptamani a explodat numarul pacientilor infectati. Astazi, in acest moment, avem 23 de pacienti pe sectia de COVID-19 si sase in terapie intensiva. De aceasta data dau decizie interna, urmeaza azi sa o scriu, am anuntat pe toata lumea: nu voi mai accepta sa se lucreze pe sectia COVID si in…

- ,,Terapia Intensiva, de cateva saptamani, este plina și astazi am avut patru locuri pentru ca am externat patru pacienți. Avem o mare dificultate in a asigura asistența medicala pentru ca nu avem locuri și sunt, practic, toate paturile ocupate. E un numar mare de pacienți care au nevoie de spitalizare…

- Internarile in sectia Chirurgie a Spitalului Judetean Focsani, unde e focar de COVID-19, au fost suspendate pentru doua saptamani. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Focsani, Alina Cosma, in sectia de chirurgie au fost luate toate masurile de dezinfectie si izolare, si nu se mai…

- Sectia ATI COVID de la Sp.de Boli Infectioase Timișoara este plina Sectia de Terapie Intensiva pentru bolnavii COVID de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara este ocupata în totalitate. Cel mai tânar pacient are 34 ani, nu este vaccinat si sufera si de alte afectiuni.…