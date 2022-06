Stiri pe aceeasi tema

- Romania are a treia cea mai scazuta rata de ocupare a fortei de munca in randul femeilor din Uniunea Europeana, conform datelor publicate de Banca Mondiala. Practic, doar una din doua femei au un loc de munca, in timp ce in Suedia, cea mai bine clasata, 8 din 10 femei au un loc de munca. […] The post…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, saluta joi decizia Institutului National de Medicina Legala ”Mina Minovici” de a opri practica testarii virginitatii tinerelor, la cererea familiei, precizand ca era de neacceptat acest abuz fizic si emotional si o forma de discriminare. Firea precizeaza ca e important…

- Vești bune pentru studenți. Aceștia vor putea beneficia de tabere gratuite in aceasta vara. Gabriela Firea a dat toate detaliile. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. ”Organizam tabere studențești,…

- Ministrul Familiei afirma, intr-o postare pe Facebook, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti, iar oficial, avelm peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o alta tara, dar, neoficial,…

- Romania a exprimat ”fara rezerve sau condiții” sprijinul pentru aderarea rapida a Finlandei și Suediei la NATO daca cele doua state vor depune, formal, cereri de aderare, a transmis ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, intr-un comunicat al ministerului. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- De Ziua Egalitații de Șanse intre femei și barbați, FREE NOW, Super Aplicația Europeana de Mobilitate care ofera servicii de taxi și ridesharing in Romania, susține atat diversitatea și incluziunea, cat și mobilitatea sigura pentru toți pasagerii, indiferent de gen. In plus, compania anunța ca Stella…

- Prime Minister Nicolae Ciuca had a meeting on Thursday, at Victoria Palace, with the representatives of the National Confederation for Women's Entrepreneurship (CONAF), the topics of discussion being measures for supporting the business environment, public policies targeted for several economic sectors,…