Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, cel mai apropiat colaborator al lui Liviu Dragnea, anunta ca fost sef al PSD trebuie sa se prezinte din nou luni in fata procurorilor DNA. „Vreau sa fac un anunt! Hartuirea lui Liviu Dragnea continua! Maine a fost convocat la DNA, exact la ora cand medicii ii programasera RMN-ul!…

- Vicepremierul Dan Barna i-a indemnat duminica pe cetatenii Republicii Moldova aflati in Romania sa mearga la vot pentru alegerea viitorului Parlament de la Chisinau si a afirmat ca Moldova are nevoie de o majoritate parlamentara si de un guvern capabile sa aplice hotarat reformele necesare pentru continuarea…

- E una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania și niciodata nu s-a ferit sa vorbeasca despre trecutul ei, despre viața sa personala. Acum, Elena Gheorghe a facut un anunț la noua ani de la casatoria cu Cornel Ene, soțul ei. Cantareața a dezvaluit printr-o postare pe rețelele de socializare ca ea…

- Sistemul „Alerta Rapire Copil” este sprijinit, incepand de miercuri, de catre Facebook. Romania este cea de-a 24-a țara din lume care colaboreaza cu platforma sociala pentru gasirea copiilor rapiți.

- Intr-o singura zi, au fost ingropate in pamant 11 tone de deșeuri in groapa ilegala, a precizat șeful Garzii de Mediu.”Prea tarziu pentru "6, vine Garda!”Dupa ce am primit apelul voluntarilor, sub 30 de minute a fost timpul de reactie si deplasare din Ramnicu Valcea la Fartatesti. Ce am gasit acolo?…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca pune la dispozitia alegatorilor un clip video despre exercitarea dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. In material se menționeaza, intre altele, ca trebuie purtata masca de protectie in sectiile de vot si se va putea…

- Situația a fost dezvaluita pe Facebook. Lucrarile de la Drumul Expres Craiova-Pitești au fost intrerupte, susțin unele voci. Cetațenii din satul Pielești vorbesc despre faptul ca autoritațile ar fi descoperit un schelet al unui copil mumificat și mai multe monezi de argint pe șantier. Dan Paloiu, fost…

- ”Azi culegem fructele stricate ale politicilor socialiste din ultimii 30 de ani. Singura sansa pentru un viitor mai bun este sa intelegem de ce sunt gresite sistemele anterioare in care am trait si am saracit si sa sustinem politici publice sanatoase si oneste pe viitor. De aceea, imi donez ziua de…