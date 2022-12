Prima companie care va folosi 100 de camioane electrice Tesla Semi

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a livrat primul camion electric Semi al companiei catre PepsiCo, fara a oferi previziuni actualizate pentru pretul camionului, planurile de productie sau cantitatea de marfa pe care ar putea-o transporta, transmite Reuters. Musk, care a aparut pe scena la un eveniment…

- Procedura pentru achiziția a 20 de trenuri electrice inter-regionale a fost anulata, a anunțat marți Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Constructorul american de automobile cu zero emisii a prezentat capul tractor Semi in 2017. Deși debutul era programat pentru 2019, acesta a fost amanat de mai multe ori. Acum a venit momentul așteptat de toți fanii Tesla. Elon Musk a anunțat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca Semi intra,…

- Se fac pași rapizi in implementarea in Romania a noilor tehnologii nucleare bazate pe micro centrele NuScale furnizate printr-o ințelegere cu guvernul american. Nuclearelectrica anunța ca a fost lansata compania care va gestiona operațiunile de la Doicești, unde, pe locul fostei centrale electrice…

- O companie belgiana pe nume Umicore a inaugurat in orașul polonez Nysa o uzina care produce materiale ce vor fi apoi folosite pentru construirea de baterii destinate mașinilor electrice. Europa are puține astfel de fabrici, iar cei de la Umicore spun ca unitatea poloneza este cea mai mare de din Europa…

- In seara de marti, 20 septembrie, in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, care efectuau serviciul de patrulare pe bulevardul București, au observat un barbat care purta pe umeri doi saci din rafie. In momentul in care acesta a vazut autospeciala de poliție a incercat…