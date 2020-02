Prima Casă vs Credit Ipotecar. Care este cea mai bună variantă pentru achiziţia unei locuinţe Bancile au inceput deja sa primeasca primele dosare pentru Prima Casa, dupa ce Ministerul Finantelor a anuntat ca incepe sa distribuie cele 2 miliarde de lei alocate programului. „Daca mergem pe media pietei, estimez la 20 de mii de dosare de prima casa, anul trecut nu s-au terminat fondurile, a fost primul an in care nu a fost presiune asupra nivelului fondurilor, automat ne asteptam ca si anul acesta sa fie bani pe toata perioada anului", spune Dragoș Nichifor, broker credite, potrivit incont.stirileprotv.ro. Conditiile de acordare a creditelor prin programul "Prima Casa" au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) lanseaza Programul Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020 prin Hotararea…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) anunta lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde de lei din plafonul total de 2 miliarde de lei, alocat pentru anul 2020.…

- Programul Prima Casa 2020 a demarat oficial joi, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri anunțand ca sumele disponibile se ridica la 1,98 miliarde de lei din totalul de 2 miliarde de lei alocat de Guvern pentru acest an.Cele 14 banci participante in program sunt: BRD, BCR, Banca Transilvania,…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunța lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanțelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunța lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanțelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020…

- Ministerul Finanțelor Publice și-a dat acordul pentru distribuirea a 1,98 miliarde de lei, din plafonul total de 2 miliarde de lei, alocat in acest an, urmand ca programul ”Prima casa” sa fie lansat oficial in scurt timp. Dupa cum se știe, deja, prin acest program, beneficiarii au posibilitatea sa contracteze…

- "Programul Prima Casa 2020 beneficiaza de aceleasi conditii de garantare din partea statului roman, in favoarea finantarilor acordate de catre cele 14 banci participante in program: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti…

- Dosarele pentru achiziția de locuințe prin programul Prima Casa pot fi depuse. Bancile participante Romanii care vor sa-și cumpere o locuința cu garanții de la stat pot depune dosarele in programul Prima Casa 2020. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunță…