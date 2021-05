Patru astronauți au revenit pe Pamant dupa o misiune pe la Stația Spațiala Internaționala, in prima aterizare pe timp de noapte a NASA dupa 53 de ani, relateaza BBC. Astronauții au zburat cu capsula Crew Dragon a SpaceX și au aterizat in Panama City, Florida. Echipajul, format din trei astronauți ai NASA și unul de la agenția spațiala japoneza Jaxa, a petrecut aproape șase luni in spațiu. Ei ar fi trebuit sa paraseasca ISS mai devreme, dar plecarea lor a fost intarziata din cauza vremii nefavorabile din Florida. Zborul a durat aproximativ 6 ore și jumatate. „Echipele navei de recuperare Go Navigator,…