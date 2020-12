Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Joia a trecut in urma cu mai bine de o luna prin momente cumplite, dupa ce a fost agresata de o femeie, intr-un magazin din Capitala. Designerul de la Visuri la cheie a rememorat in cadrul emisiunii Vorbește lumea, detalii despre ceea ce i s-a intamplat.„Am vazut o doamna care incerca sa treaca…

- Potrivit unor surse din mediul judiciar, citate de cancan.ro, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a inregistrat o acțiune in instanța ce are ca obiect – partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial partaj de creditor -, iar in dreptul paraților sunt trecute numele lui Sorin Ovidiu…

- Ștefania Andrei, femeia care a lovit-o, acum o luna, pe Cristina Joia , designerul emisiunii “Visuri la cheie”, a fost trimisa in judecata. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Procurorii au finalizat ancheta agresoarei, au intocmit rechizitoriul, iar dosarul urmeaza…

- Cristina Joia este designer de interior și a devenit cunoscuta și indragita in urma emisiunii „Visuri la cheie”. Ea face parte din echipa condusa de Dragoș Bucur la PRO TV. Artista și-a dorit sa se implice in acest proiect pentru a ajuta oamenii incercați de viața și care iși doresc o schimbare in viața.…

- Femeia care a agresat-o pe Cristina Joia, designer in emisiunea "Visuri la cheie", a fost arestata la domiciul, au decis marti judecatorii, anunța Romania TV. Agresoarea Cristinei Joia, designerul emisiunii „Visuri la Cheie”, va intra in arest la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile,…

- Atacul s-a produs sambata, intr-un magazin din Sectorul 4. Potrivit stirileprotv.ro, Ștefania Andrei a sutinut ca Joia i-a rupt stergatorul masinii. Firea a dat o ultima lovitura liberalilor inainte sa plece: A aprobat construcția de blocuri in curtea PNL Intrebata daca asta a justificat sa fie…

- Agresoarea vedetei TV Cristian Joia, batuta la sfarșitul saptamanii trecute intr-un magazin din Capitala, a fost arestata. Decizia judecatorilor nu este definitiva, dar este executorie.Ștefania Andrei, in varsta de 34 de ani, a fost dusa, luni seara, la Secția 14 pentru audieri, iar ulterior,…

- Cristina Joia a declarat ca angajații și martorii nu au intervenit sa o ajute, ba mai mult, un paznic a spus ca se afla "la țigara" in momentul producerii agresiunii. "Am sunat singura la ambulanța, timp in care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operata de urgența pentru…