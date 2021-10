Prietenia, grija față de natură și poveștile copilăriei, celebrate în sălile de cinema și online, în secțiunea Minimest Imaginația nu cunoaște limite in poveștile animate care se pregatesc sa-i intalneasca pe cei mici la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest. In perioada 8-17 octombrie, titlurile din secțiunea competiționala Minimest se intorc pe marile ecrane din București, spre incantarea copiilor care se vor bucura, la aceasta ediție, și de o ampla selecție de lungmetraje dedicate lor. Filmele din competiție vor putea fi vizionate atat la cinema, cat și online, pe platforma festivalului, de pe orice dispozitiv, de oriunde din Romania. Proiecțiile dedicate celor mai tineri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regizoarele și producatoarele momentului, cele mai influente, dar și cele mai promițatoare voci feminine din lumea filmului de animație, vor fi celebrate la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest, desfașurata in perioada 8-17 octombrie. Sub umbrela tematica Women…

- ”Lensa, magazin online si offline de optica, deschide la Bucuresti, in zona Tineretului, cel mai mare showroom de optica din Europa Centrala si de Est, cu o suprafata de peste 1.000 mp si 10.000 produse. Investitia se ridica la 750.000 de euro. Acesta este cel de-al doilea mega store pe piata de ochelari…

- Filmele de animație recuceresc marele ecran la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Animație Animest (8-17 octombrie, București). Inspirate din poveștile unor personaje legendare sau ilustrand univ...

- O distopie mexicana de Michel Franco, New Order, și o drama pe teme LGBTQ+ filmata in Romania, cu Vanessa Kirby și Cassey Afleck, The World to Come, alaturi de cel mai recent film al lui Radu Jude, vor fi proiectate la „Cinema sub clar de luna” in saptamana 13-19 septembrie, in Gradina Muzeului Național…

- Aproximativ 10.000 de elevi de la nivelul judetului Brașov mai au nevoie de dispozitive electronice pentru a putea participa la școala online, in cazul in care ar fi nevoie de introducerea unor masuri de acest gen, dupa 13 septembrie. Ministerul Educației a publicat un set de date cu situația elevilor…

- Romania este in pragul unui val patru al pandemiei, care va fi inevitabil și care va readuce restricții, spune managerul Institutului „Marius Nasta” din București. Dr. Beatrice Mahler atrage insa atenția ca teoria imunitații de grup care a funcționat in pandemia de gripa spaniola din 1918 nu pare sa…

- Ambasadorul Republicii Islamice Iran la București a fost convocat de urgența la MAE roman. Potrivit MAE, autoritațile iraniene vor trebui sa ofere explicații in cazul marinarului ucis. Romania condamna cu fermitate atacul cu drona comis asupra vasului “Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții…

- Retailerul Cora, care a intrat in acest an pe segmentul magazinelor mici cu conceptul Cora Urban si continua expansiunea pe format, dar a inchis hipermarketul din Baia Mare. Astfel, compania a pastrat zece unitati pe format mare. Pentru retea aceasta este a doua inchidere de hipermarket in Romania dupa…