#Prezidenţiale2019/Kelemen Hunor propune interzicerea tăierii pădurilor pentru zece ani; Barna: E o măsură nerealistă Candidatul UDMR la functia de presedinte al Romaniei, Kelemen Hunor, propune interzicerea exploatarii padurilor in scop industrial, dar si a exportului de masa lemnoasa bruta pentru o perioada de zece ani.



El a declarat joi seara, intr-o dezbatere la postul de radio Europa FM, ca o astfel de masura ar trebui dublata de un program de impaduriri. Liderul UDMR considera ca, in aceasta perioada, Romania ar trebui sa permita exploatarea lemnelor doar pentru incalzirea populatiei.



"Cea mai eficienta modalitate si eu optez pentru asa ceva: stoparea, interzicerea taierii in scopuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul UDMR la functia de presedinte al Romaniei, Kelemen Hunor, propune interzicerea exploatarii padurilor in scop industrial, dar si a exportului de masa lemnoasa bruta pentru o perioada de zece ani. El a declarat joi seara, intr-o dezbatere la postul de radio Europa FM, ca o astfel de masura…

- Liderul europarlamentarilor PNL, Rareș Bogdan, susține ca nici nu se pune problema ca PPE ca redirecționeze investițiile Volkswagen din Romania catre Bulgaria, dar arata ca aceștia au nevoie sa discute cu cei din Guvern și nu-i baga nimeni in seama. Rareș Bogdan susține ca viitorul guvern al PNL…

- Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR) a sarbatorit 100 de ani de existenta in cadrul evenimentului "Ziaristul roman - promotor al Marii Uniri. Sarbatorirea a 100 de ani de jurnalism profesionist in Romania (1919-2019)", desfasurat, joi, la Sala de concerte a Radiodifuziunii Romane.…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri ca propunerea privind un pact pentru bunastarea romanilor, facuta de presedintele PSD, Viorica Dancila, este ''o sfidare fara margini'' pentru orice om de bun simt care a vazut ani la rand cum agenda guvernamentala ''a…

- Rata mortalitații infantile din Romania s-a redus ușor in primele șapte luni din acest an fața de aceeași perioada a anului trecut, insa se menține la un nivel ridicat in comparație cu restul Uniunii Europene, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Comparativ…

- "Am spus si la prioritatile noastre: necesitatea reformei administrative. Pentru asta putem sa ii multumim foarte mult eternului politician, sper eu, acum, pe final de cariera, domnul Tariceanu, care pe cresterea economica din 2006-2007, cand Romania avea undeva la 450.000 de functionari publici,…

- Candidatul USR la fotoliul de presedinte al Romaniei, Dan Barna, s-a aflat in cursul zilei de miercuri, 4 septembrie, in mai multe localitati din judetul Maramures, ultima oprire fiind spre seara, in Baia Mare, unde, printre altele, a sustinut o conferinta de presa. Acesta a abordat subiectul migratiei…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, in conferinta de presa la Braila, ca perspectiva de a avea al doilea tur de scrutin la prezidentiale intre candidatul PNL si cel al aliantei USR-PLUS este una care arata ca Romania se insanatoseste. "Perspectiva de a avea un tur doi intre…