- Așa cum Dej24.ro anunța inca de aseara, PNL a caștigat detașat alegerile prezidențiale la Dej. Am intrat in posesia cifrelor obținute de cei doi candidați la fiecare secție de votare situata pe raza municipiului Dej. Candidatul liberal Klaus Iohannis a obținut la Dej 10.805 voturi, ceea ce reprezinta…

- In urma centralizarii voturilor exprimate pentru alegerea Presedintelui Romaniei de la cele 568 de sectii de votare din judetul Mures, comunicata de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Mures, candidatul Klaus Iohannis a obtinut 73,60% din voturi, in timp ce Viorica Dancila a primit 26,40% din voturile…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a castigat alegerile in judetul Olt cu 54,40% din voturi, iar candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 45,59% din voturi.Conform datelor de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, dupa centralizarea voturilor din cele 380 sectii…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut in judetul Maramures la turul doi al alegerilor prezidentiale cele mai multe voturi - 129.702, ceea ce reprezinta 68,12% din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor finale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.Candidatul PSD,…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut cele mai multe sufragii exprimate in judetul Sibiu, el fiind urmat in clasament de Dan Barna si de Viorica Dancila, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP).Conform sursei citate, Klaus Iohannis a obtinut…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut cele mai multe sufragii exprimate in judetul Tulcea, el fiind urmat in clasament de Viorica Dancila si Dan Barna, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Astfel, in judetul Tulcea, in urma primului…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la Presedintia Romaniei, a obtinut peste 60% dintre voturile valabil exprimate in judetul Covasna, fiind urmat la mare distanta de Klaus Iohannis, releva numaratoarea paralela efectuata de organizatia judeteana a UDMR. Potrivit acesteia, din totalul de 65.527…