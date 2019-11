Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca PSD nu ia in calcul o forma de contestare in cazul in care rezultatele oficiale vor da o alta ordine a candidatilor la prezidentiale,...

- Rezultatele de tip exit-poll ale primului tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, date disponibile duminica la ora 21, ora inchiderii secțiilor de votare din Romania, au indicat faptul ca in cel de-al doilea tur de scrutin ce va avea loc peste doua saptamani, romanii vor alege, cel mai probabil,…

- Alegeri prezidentiale 2019. Primele rezultate ale EXIT POLL-ului, facut public la ora 21:00, realizat de CURS Avangarde, arata ca primii clasați in cursa pentru turul 2 sunt Klaus Iohannis, cu 39,0 % și Viorica Dancila care a obținut 22,5% din voturi.

- In exit poll-ul realizat de PNL, Klaus Iohannis, actualul sef al statului, conduce cu 41%, urmat cu 16 procente de candidatul PSD, Viorica Dancila, si cu 13 % de Dan Barna, candidatul USR. In sondajele realizate de PSD la iesirea de la urne, Iohannis are 39%, urmat de Viorica Dancila, cu 26%, si de…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la faptul ca au fost inregistrate 2.000 de plicuri cu voturi prin corespondenta pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ca PSD va contesta acest lucru. „Vom contesta acest lucru. Nu este…

- Aflat in campanie electorala la Aiud, Dan Barna s-a fotografiat cu o pisica in brate, iar poza a ajuns instantaneu pe Facebook, locul cel mai potrivit pentru poze cu pisici. Postarea consilierului sau Shere Marinescu atras imediat simpatia a sute de utilizatori de Facebook, care au dat Like…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…