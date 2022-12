Prezervative gratuite pentru persoanele între 18 și 25 de ani, a anunțat președintele Emmanuel Macron Dupa pilula contraceptiva a venit randul prezervativul gratuit pentru tineri, in Franța. Astfel, incepand de la 1 ianuarie anul viitor, tinerii intre 18 și 25 de ani au acces gratuit la prezervative, a anunțat președintele Emmanuel Macron, scrie presa franceza. Este o mica revoluție a prevenției, a spus președintele francez. Prezervativele sunt deja rambursate din 2018 de asigurarile de sanatate pe baza rețetei eliberate de un medic sau o asistenta medicala, cu scopul de a limita raspandirea SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuala. Acesta este un punct dintr-o strategie vizand sanatatea sexuala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden l-a primit joi la Casa Alba pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, cei doi lideri aratandu-se hotarați sa-l traga la pe Vladimir Putin pentru „razboiul acestuia impotriva restului lumii”, dar și sa susțina lupta Ucrainei „atata timp cat va fi nevoie”, relateaza CNN…

- Persoanele care nu sunt asigurate medical vor putea sa beneficieze de anumite analize și tratamente gratuite. Proiectul privind aprobarea Ordonanței Guvernului 37/2022 referitor la reforma in domeniul sanatații a fost adoptat, luni, de Camera Deputaților. Acesta prevede ca persoanele neasigurate sa…

- Persoanele care vor sa se vaccineze antigripal, insa nu fac parte din categoriile de risc pentru care vaccinul este asigurat gratuit de Ministerul Sanatatii (MS), ar putea sa se imunizeze contracost in farmacii. In acest moment, masura este cuprinsa intr-un proiect al MS, aflat in Transparenta Decizionala.…