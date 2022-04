Prezență numeroasă a voluntarilor roșioreni în cea de-a doua zi a Campaniei “Teleorman, județ curat” Social Prezența numeroasa a voluntarilor roșioreni in cea de-a doua zi a Campaniei “Teleorman, județ curat” aprilie 19, 2022 15:13 Cea de-a doua zi a Campaniei de ecologizare “Teleorman, județ curat”, s-a desfașurat marți, 19 aprilie, in zona Roșiori. In municipiul Roșiori de Vede, acolo primaria a confirmat participarea la campanie, acțiunea s-a bucurat de o prezența numeroasa. “Astazi, 19 aprilie, echipa si voluntari ai Centrului EUROPE DIRECT Teleorman au participat, alaturi de aproape 100 de colegi din Primaria Municipiului Rosiori de Vede, Directia pentru Cultura, Educatie, Creatie… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment 500 kg de deșeuri, stranse din Padurea Vedea in prima zi a campaniei “Curațam Romania” aprilie 13, 2022 14:30 Campania Naționala “Curațam Romania”, inițiata de Ministerul Mediului Apelor și Padurilor, a inceput azi, 13.04.2022, in judetul Teleorman, printr-o acțiune de ecologizare in Padurea…

- Social Zece localitați din Teleorman, fara niciun caz de COVID-19 in ultimele doua saptamani / Scrioaștea, Putineiu și Troianul, incidența de peste 7 cazuri la mia de locuitori martie 15, 2022 11:17 Potrivit Direcției de Sanatate Publica Teleorman, in ultimele doua saptamani, in zece localitați din…

- Social Cu excepția comunei Beuca, celelalte localitați din Teleorman au rata de incidența COVID-19 mai mica de 10 la mie / La Crangu, Dracșenei și Traian nu a mai fost confirmata nicio imbolnavire martie 4, 2022 12:17 Conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Teleorman, la data…

- Social In Teleorman sunt 33 de adaposturi de protecție civila / LISTA publicata de IGSU februarie 9, 2022 08:35 Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a facut publica lista adaposturilor de protecție civila, la nivel național fiind vorba de 4358 astfel de spații. In ceea ce privește județul…

- Social 55 de clase, in online in urma depistarii cazurilor COVID-19 februarie 5, 2022 11:18 Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a actualizat vineri, 4 februarie, lista claselor din unitațile de invațamant din județ care funcționeaza in sistem online in urma depistarii cazurilor de imbolnaviri…

- Social Colegiul Pedagogic “Mircea Scarlat”, Liceul Teoretic “Constantin Noica”, din Alexandria, și Școala Gimnaziala “Zaharia Stancu”, din Roșiorii de Vede, au obținut acreditare Erasmus ianuarie 31, 2022 12:28 Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale…

- Social Inca un centru de evaluare COVID-19, operaționalizat in Teleorman ianuarie 28, 2022 10:20 Potrivit datelor facute publice de Ministerul Sanatații, vineri, 28 ianuarie, la nivel național erau operaționalizate 205 centre de evaluare COVID-19. In județul Teleorman, pe langa cele trei centre din…

- Social 30 de localitați din Teleorman cu incidența COVID zero / Unde s-a depașit pragul de 4 cazuri la mia de locuitori ianuarie 19, 2022 11:25 Rata de incidența cumulata a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a ajuns la nivelul județului Teleorman la 1.22 cazuri la mia de locuitori, conform cifrelor…