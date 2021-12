Stiri pe aceeasi tema

- O insula izolata din Marea Britanie a lansat un anunț de agajare inedit. Are nevoie de un om cu experiența in conducerea unui pub, caruia sa-i placa singuratatea și sa accepte sa fie numit in funcție in timp ce sta pe tron și i se toarna bere in cap, relateaza The Guardian.

- Cercetatorii susțin ca a aparut noua versiune a variantei Omicron, care a produs panica pe tot globul. Potrivit acestora, este „invizibila” pentru ca nu se poate detecta prin testele PCR. Varianta descoperita de cerctatorii are mutații comune cu Omicron, insa este considerata „ascunsa”. Acesteia ii…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se va reuni vineri pentru a evalua situația epidemiologica ca urmare a identificarii noii variante Covid-19 în Africa de Sud, pe fondul temerilor ca aceasta ar fi și cea mai agresiva dintre tulpinile noului coronavirus, relateaza The Guardian. Ședința…

- Afectat ca si Partidul Conservator de un scandal de favoritism, premierul britanic Boris Johnson a propus marti modificarea codului de conduita al deputatilor, pentru a le interzice acestora sa fie platiti ca lobby-isti sau consultanti, relateaza Agerpres.Aceasta propunere de modificare a regulilor…

- Exista un risc mai mare de izbucnire accidentala a unui conflict intre Occident si Rusia decat in in orice alt moment de la incheierea Razboiului Rece, in contextul in care multe dintre traditionalele instrumente diplomatice nu mai sunt disponibile, a declarat sambata generalul Nick Carter, seful fortelor…

- Programul de testare și urmarire a persoanelor de contact dezvoltat de Serviciul Național de Sanatate (NHS) nu a reușit sa-și atinga „obiectivul principal” de a reduce nivelurile de infectare cu coronavirus in Marea Britanie, arata raportul Comisiei pentru finanțe publice (PAC) din Camera Comunelor…

- Parlamentarii canadieni sunt obligati sa se vaccineze antiCOVID-19 pentru a putea avea acces în Camera Comunelor începând cu sfârsitul lunii noiembrie, a anuntat marti seara presedintele forului, Anthony Rota, transmite miercuri AFP citata de Agerpres. "Începând…