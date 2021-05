Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in colaborare cu Institutul National de Statistica (INS), organizeaza luni o conferinta de presa privind lansarea Recensamantului General Agricol - runda 2020. Ministrul de resort, Nechita-Adrian Oros, va prezenta rolul de coordonator al Comisiei…

- In Romania, in anul 2019, un procent de 28,1% din numarul total de salariati și-au desfașurat activitatea in intreprinderi ce fac parte din grupuri multinaṭionale controlate din strainatate, anunța Institutul Național de Statistica. In intreprinderile controlate din top 10 ṭari, in anul 2019,…

- O singura doza a vaccinului Oxford-AstraZeneca sau Pfizer-BioNTech reduce cu 65% riscul de infectare cu Covid și asigura protecție atat persoanelor in varsta sau vulnerabile, cat și celor tineri și sanatoși, arata un studiu citat de BBC și The Guardian, potrivit Hotnews. Studiul a fost realizat pe un…

- Luni, 26 aprilie - Ministerul Finantelor organizeaza o licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Bruxelles: Reuniune informala a ministrilor europeni ai Agriculturii si Pescuitului Marti, 27 aprilie - Ministerul Finantelor organizeaza licitatie pentru o emisiune suplimentara…

- Luni, 5 aprilie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Institutul National de statistica publica datele privind cifra de afaceri in comertul cu amanuntul in februarie 2021 Marti, 6 aprilie - Ministerul…

- Luni, 15 martie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune obligatiuni in suma de 300 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - ROMAERO S.A. si Institutul National de Cercetare…

- Institutul National de Statistica (INS) a selectat circa 50.000 de gospodarii din intreaga tara pentru a participa la recensamantul de proba efectuat in luna martie 2021, in etapa de pregatire a Recensamantului Populatiei si Locuintelor care va avea loc in semestrul I al anului viitor (2022). Conform…

- Romanii au cheltuit anul trecut pe vacantele in afara tarii circa 2,6 miliarde euro, jumatate fata de suma cheltuita in 2019, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii nu au mai plecat la fel de mult in vacante in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit, astfel ca turistii straini…