Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a vorbit despre razboiul care a izbucnit sambata in Israel. Patronul FCSB este de parere ca se va alege ”praful de Fașia Gaza” și ca razboiul ”e in avantajul nostru”. „Evenimentele din Israel… Excluzand faptul ca mor oamenii și nu e bine, orice razboi e in avantajul nostru. Și la fotbal,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca Romania nu risca sa piarda bani europeni, ci risca o amenda daca nu se face nimic legat de ceea ce inseamna consolidarea fiscal-bugetara. El a fost intrebat de presa, inainte de sedinta Biroului Permanent National…

- Romania participa la Targul de Carte de la Goteborg, in perioada 28 septembrie - 1 octombrie, avandu-i ca invitati pe scriitorul Catalin Dorian Florescu, cercetatoarea Felicia Waldman, poetul George State, editoarea Arina Stoenescu si ilustratoarea Oana Achitei.Dezbaterile si seminariile celei de-a…

- NATO nu are niciun indiciu ca fragmentele de drona gasite pe teritoriul Romaniei au fost cauzate de un atac intenționat lansat de Moscova impotriva țarii noastre, a declarat joi șeful alianței, Jens Stoltenberg, informeaza Reuters. „Nu avem nicio informație care sa indice un atac intenționat din partea…

- In ședința de Guvern de joi, 31 august, a fost aprobata Hotararea de Guvern privind trecerea unor sectoare de drum si a Podului istoric ,,Academician Mihai Pop” din domeniul public al Municipiului Sighetu Marmatiei si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighetu Marmatiei, in domeniul…

- Ionut Nedea, CEO al litoralulromanesc.ro a declarat marti despre masurile fiscale pregatite de Guvern pentru scaderea deficitului bugetar ca scenariul raspandit pe piata din punctul lor de vedere este cel mai rau, pentru ca vorbim de taxe suplimentare, de TVA crescut, de eliminarea unor facilitati.…

- Parlamentarii au votat proiectul pentru completarea Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, care aduce vești bune pentru psihologii care lucreaza in cabinete proprii. Activitatea psihologilor care iși desfașoara activitatea, potrivit legii, in cabinete…

- Horoscop iulie – decembrie 2023. In 2023, Jupiter se va afla in Pești, ceea ce poate aduce noroc și oportunitați in domeniul spiritualitații, Saturn se va afla in Varsator, ceea ce poate duce la o mai mare concentrare asupra schimbarilor sociale, tehnologiei și inovației. Așadar,